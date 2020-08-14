波力-KY上半年EPS回升至1.05元，開發碳纖維鋁汽車輪圈，搶攻大陸改裝市場又重大突破，與深圳及杭州兩家汽車改裝業者簽約，半年內經銷商擴增至20家、一年內達60家。不過14日股價卻不給力，雖台股下滑而下跌1.90元而以54.1元開出，最低至52.1元，目前呈現下跌走勢。

波力受疫情影響，第二季合併營收3.37億元、營業利益0.35億元、本期淨利0.35億元、EPS為0.7元。上半年合併營收5.61億元、營業利益0.20億元、本期淨利0.52億元，EPS從去年同期0.78元增至1.05元。

波力13日出席證交所主辦法說會表示，波力去年11月開始量產碳纖維鋁汽車輪圈，並完成2台汽車輪圈爐台安裝及量產。受疫情影響，延後出貨，預計第三季恢復生產，再增加6台汽車輪圈爐台而達10台，年產24,000顆汽車輪圈。今年7月參加大陸深圳改裝車廠，獲得極大迴響，並與深圳及杭州兩家汽車改裝業者簽約，正與湖南鄭州、四川重慶及成都等一線城市6家汽車改裝業者洽談合作。

波力總經理洪進山表示，大陸去年改裝汽車僅5％，預估未來改裝車翻倍成長7倍，占比至少30％～40％，每年成長20％，市場潛力驚人。波力看好大陸改裝車市場，第一階段，年產24,000顆汽車輪圈、第二階段倍增至5、6萬顆，第三階段10萬顆以上。

洪進山指稱，依據大陸公安部統計，2019年底大陸汽車保有台數高達2.6億輛，只要萬分之1汽車改裝，每輛車4顆輪圈，年需求10.4萬顆，遠超過波力年產能所能負荷。

洪進山指出，波力在杭州及深圳兩地汽車改裝中心成立BONNY品牌汽車輪圈店中店，第一階段，計畫半年內經銷商家數增加至20家，第二階段擴增至60家。汽車輪圈客單價高，銷售金額及獲利，均優於碳纖維冰上曲棍球桿及羽球拍。

(工商 )