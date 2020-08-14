辦公室共享公司WeWork宣布，新近已從最大股東軟體銀行獲得11億美元的融資承諾。WeWork已經將公司從去年底的現金消耗率接近砍半。

WeWork表示，新冠疫情對公司第二季業績產生衝擊，但公司財務狀況依然強勁。

WeWork財務長表示，公司第二季營收為8億8200萬美元，較去年同期增加9%，WeWork在第一季營收為11億美元，但現金消耗為4.8億美元。WeWork目前有現金以及無準備金的現金承諾約41億美元，此數字已包括從軟銀新融資的11億美元。財務長羅斯(Ross)指出，預計在2021年實現正數的現金流。

公司努力朝向更精簡、更注重現金的組織，能快速適應和尋找新情勢，以實現未來的商業目標，羅斯表示。

WeWork截至上季末共有61萬名會員，其中48%為雇有500名以上員工的企業級客戶。

WeWork去年曾宣布計畫IPO，當時該公司估值約為470億美元。該公司在過去陷入企業經營不善的問題，經營高層曾經進行大換血，目前仍面對股東30億美元收購邀約的訴訟中。

(時報資訊)