美光(Micron Technology Inc.)示警需求變差、恐怕難以達成第一季度(9-11月)的營收目標，周四股價下跌近5%。台DRAM廠南亞科(2408)看第三季價格持穩，華邦電(2344)則預期第三季將面臨庫存調整，兩檔今早均開低。

據外電報導，美光財務長Dave Zinsner 13日下午在線上科技會議上表示，第4季度(6-8月)營收集中在季末，當季財測維持不變。不過，需求展望趨弱，9-11月之季度恐怕難以達成預定的54-56億美元營收目標。美光13日股價下挫4.83%、收46.14美元，創5月26日以來收盤新低，跌幅居費城半導體指數30支成分股之冠。

南亞科於上季法說會表示，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持穩第二季，但目前美國與印度等地疫情控制還有些不穩定，整體經濟不明確，加上中美貿易爭端影響到某些客戶，後續發展仍須密切留意。

南亞科總經理李培瑛先前表示，目前供應端庫存水位健康，預期第三季合約價將至少維持持平；第二季銷售有不錯成長，基期已高，第三季銷售預期將持平。

華邦電總經理陳沛銘表示，因新冠肺炎疫情成為常期性，世界各地不太可能再有封城行為，使得短期第三季可能進行庫存調整，預估調整時間在2~3個月，第四季需求可望再度回升。

華邦電子因公司與客戶一向為長期關係，預計Nor Flash第三季價格相對穩定，DRAM價格亦可持穩，下半年仍定調「審慎不悲觀」。

(時報資訊)