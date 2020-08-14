1.貿聯-KY(3665)：業績大爆發，上半年每股純益5.67元，後市仍看好，股價突破220關，上漲5%。

2.泰山(1218)：迎接中元節行情，多方拿下話語權，今早股價向上突破，5日、10日、月線全攻克。

3.冠德(2520)：上半年稅後盈餘年增2.3倍，EPS為1.6元，逆勢攻高2.5%。

4.迅得(6438)：上半年合併本期淨利1.5億元，EPS為2.6元，比去年同期1.28元大幅成長，早盤攻高近7%。

5.欣興(3037)：7月EPS 0.35元，賺贏Q1，惟大盤走跌拖累，股價翻黑至80元之下。

6.鴻海(2317)：投信加大買超力道抵銷外資出貨壓力，早盤穩揚守住80元，漲幅逾1%。

7.海光(2038)：上半年稅後盈餘7039萬元，EPS 0.39元，較去年同期轉虧為盈，多方慶祝大漲8%。

8.宏遠(1460)：總座喊話最壞時間已過，Q4拚回去年同期水準，市場給力，股價拱揚6%。

9.智邦(2345)：第2季每股純益EPS2.07元，股價持續反彈，早盤逆揚2%逼近月線。

10.正隆(1904)：三大法人昨擴大買超千張，早盤漲逾2%。

11.精元(2387)：7月業績亮眼，三大法人連3日買超，早盤漲逾7%。

12.廣達(2382)：Q2、H1三率三升，看好全年NB出貨雙位數成長，早盤大漲8%以上。

13.華擎(3515)：板卡帶旺、Q3不淡，早盤放量漲逾7%，一舉跳上所有均線。

14.中化生(1762) ：業外皆美，上半年EPS5.14元，早盤攻上漲停。

15.鎧勝-KY(5264)：與和碩整併，齊攻海外，開盤即高掛漲停。

16.國喬(1312)：Q2獲利季增翻倍，Q3營運可望更上層樓，早盤帶量上攻近3%，登逾兩個月高價。

17.牧德(3563)：新品穩健布局，營運盼谷底翻，惟外資連4買超後，市場獲利了結，股價下滑近3%。

18.長榮(2603)：Q2獲利創近10年來最高，激勵晨盤爆量強漲逾4%，再寫波段新高價。

19.達能(3686)：不畏財報苦澀，挾綠電、太陽能題材，外資亦連5日力挺，早盤直闖漲停，連3日大漲、衝上10元且創短波高。

20.矽力-KY(6415)：遭祥碩奪股后位，外資轉賣超，股價續跌逾6.5%，再失守1700元關卡。

21.太極(4934)：今年營運可望回升，太陽能供應鏈再度閃耀，晨盤上漲逾7%，一度觸及20.15元漲停價。

22.金麗科(3228)：去美化題材，加上外資連7日敲進，早盤挾量上揚逾8%。

(時報資訊)