美股消息面：

1.跟進石油輸出國組織（OPEC）腳步，國際能源署（IEA）亦調降今年全球石油需求預測，受此影響，周四紐約期油收跌43美分或1%，為每桶42.24美元。倫敦布蘭特期油收跌47美分或1%，為每桶44.96美元。

2.美國新一輪紓困案仍陷僵局，美元匯率回軟，帶動金價連續第二天走高，現貨銀價盤中更創下逾5年來最大漲幅。周四紐約12月期金收漲1.1%，為每盎司1970.4美元。現貨金上漲2%，報每盎司1952.8美元。現貨銀收漲7.97%，為每盎司27.485美元，盤中最高漲9.21%，報27.8美元，創下2014年12月以來最大漲幅。

3.美國勞工部周四，上周（截至8月8日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少22.8萬人，為96.3萬人，為3月美國爆發新冠肺炎疫情以來首度跌破100萬人，並遠低於市場預估的110萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值較前一周減少8.625萬人，為125.275萬人。截至8月1日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少60.4萬人，為1548.6萬人。

(時報資訊)