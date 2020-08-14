綠界科技(6763)公布上半年度財報，總計營收5.18億元，年成長15.75％，稅後淨利0.86億元，年成長24％，每股盈餘6.66元。

公司指出，自年初新冠肺炎疫情爆發開始後，民眾消費行為逐漸改變，網路購物成為消費主流趨勢，網路收款需求加大許多，原先許多實體通路的名店也都開始考慮轉往虛擬通路進行販售，以求將疫情影響降到最低，再加上政府加大電商的補助，帶動綠界科技上半年獲利表現。

綠界科技表示，公司自年初開始主打「綠界帳號在手，網路開店所需全都有！」的主軸，提供客戶網路開店一條龍服務，除持續優化現有服務內容外，也將持續開發更多網路販售的新功能。

如信用卡國際組織於今年初才公佈規範全球的3DS 2.0進階驗證機制，綠界立即與國際接軌，在6月上線3DS 2.0安全認證機制，建立安全的刷卡交易環境，以提供持卡人安全與便捷的線上交易體驗，加速交易流程，增加店家營業金額。

綠界科技下半年度將自建的票券發行平台，鎖定無能力進行履約保證的中小型店家，提供線上票券及紙本票券發行服務，從銀行價金保管、發行票券到核銷由綠界科技一條龍完成，能有效節省店家的營運成本及時間，並且此平台也將同步提供大型企業採購禮贈品票券的服務，此業務上線後將有機會持續推高下半年度營收。

而原先綠界收銀台的設計是針對中小型賣家、團購直播主設計，但是使用的人數與商家越來越多，因此下半年將會進行大改版並依功能分別升級改名為ECshop+及ECform Free，滿足更多賣家對電子商務的需求。

(時報資訊)