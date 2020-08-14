築間餐飲集團8月份正式進駐插旗台中一中商圈，地點就選在台中一中對面，希望可以提供一中商圈逛街的民眾也可以輕鬆吃高CP值的鍋物。（馮惠宜攝）

從基隆發跡、立足台中的築間鍋物1到7月連開6間分店，幾乎是一個月一家店的速度擴展版圖，近日更是進駐台中一中商圈，這也是築間餐飲集團首次在商圈開設分店。

築間餐飲集團創辦人林楷傑，1996年初涉餐飲文化，2010年與日本協力廠商經數年研發配方，運用當地「崁仔頂魚市場」漁業資源，在基隆創立首家石頭火鍋店，2013年進軍大台北地區、2015年進軍大台中地區、2017年正式成立築間餐飲集團。同時，於上海創立海外總部，將台灣軟實力推向國際。

目前為止，全台達61間店，事業版圖仍持續穩定增加中，今年以來陸續展店7家，桃園店預計第三季開幕。築間餐飲集團8月份正式進駐插旗台中一中商圈，地點就選在台中一中對面，營業時間從上午11：00至凌晨4：00，更提供宵夜族群一個全新的用餐選擇。

築間鍋物一中店套餐選擇非常多元化，火鍋的靈魂鍋底就有10種選擇，主餐也多達20多種，消費者最在意的價位部分從320元～2390元，提供消費者多元化的選擇。

歡慶築間幸福鍋物插旗一中商圈，即日起到8月31日，消費者身上只要穿戴「藍」、「白」元素服飾或配件，至築間幸福鍋物一中店用餐，凡點套餐即可免費獲得50年知名老品牌，延續傳統功法手工現打，Q彈勁道美味口感的「手工豬肉滑」乙份，每鍋限送乙份。

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