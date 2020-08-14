高雄市長補選倒數，明（15）日將舉行投票，前高雄市長韓國瑜確定今晚現身站台李眉蓁，而前副市長李四川因臉部開刀無法出席造勢活動，特此在臉書喊話，希望高雄鄉親能支持李眉蓁。

李四川日前在臉書表示，李眉蓁希望他能南下與原市府團隊為她加油打氣，但因臉部開刀尚在復原中，所以謹以此信來拜託高雄鄉親。

李四川這輩子兢兢業業、克守本分，回憶起前年年底受韓市長邀請，從踏上高雄這片土地的第一天開始，就全心全意、日以繼夜地做，就是因為一顆感恩的心，感謝高雄鄉親給他機會，為高雄服務。

李四川說，今年過度勞累讓他的身體不斷提出抗議，離開高雄市政府後，只能停下腳步、休養生息，但對高雄的感情和對高雄未來的關心與期許從不間斷。

李四川表示，李眉蓁和他一樣一心為高雄的人，一年多來，發現高雄市政府有很多優秀的公務人員，他們要有清廉無私、強而有力的團隊來領導，才能帶動高雄的經濟發展，做好市政建設，為高雄市民謀福利，而不是讓連城市基礎建設都做不好的政黨再次回歸，耽誤高雄的發展。

李眉蓁願意以長遠的思考來擘劃高雄的未來，願意組成專業、強而有力的施政團隊為高雄市政打拚，因此李四川再次拜託各位支持眉蓁，讓她接續我們為高雄人解決困難，讓高雄展翅高飛。

(中時新聞網)