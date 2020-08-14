國外新冠肺炎疫情持續延燒，台灣各級學校在月底將將陸續開學，新北市長侯友宜14日在防疫會議指出，除校園防疫物資絕對不能少，三級防護健康原則要維持外，也要各校了解教職員工與學生出國史，所有關卡都要做好防護，絕對不能疏漏。

新北市長侯友宜說，國際疫情完全沒有緩解，尤其鄰近東南亞國家菲律賓是高風險地區，越南、日本也都是高度警訊，這段時間要快速拉回民眾對防疫的重視。

侯友宜也說，尤其居家檢疫要落實管理，不遵守規定，該送集中檢疫就送，處罰也不能手軟，另對於特定行業稽查與輔導，不合格該處分就要處分。

侯友宜說，月底即將開學，他要求各校了解師生在暑假期間有沒有出國，到過哪個場所，學生再度進校園一定要做到周延，學校跟家長配合三級防護各關卡一定要守住。

侯友宜也說，彰化配合很多公衛學者專家做全面普篩，對於相關結果，各單位也都要結果了解。

侯友宜說，目前民眾警覺性已經提高，店家販賣口罩一下就被搶光，這是很重要的象徵意義，提醒各單位要預作準備，疫情會不會再來沒人知道。

教育局長張明文表示，已開通全校師生親師生平台帳號，並備妥3萬台平板、3300個4G門號全力支援線上學習，另安排視訊教學及視訊會議演練，也到學校、補習班、課照中心、幼兒園訪視開學防疫工作情形，並提供滯留中港澳及外籍隨班附讀的學生安心就學方案。

張明文也說，開學後的家長日授權各校彈性處理，得以書面宣達方式代替辦理，另外校外教學出發前需成立應變小組、家長填寫同意書、活動中需同班同車、不跨、換車、用餐需「分時分眾」、住宿實聯制。

(中時 )