港星莫少聰以電影《中國最後一個太監》於台灣大開知名度，高挑身材加上man爆小麥膚色，還有著一雙放電的大眼睛，莫少聰全盛時期紅遍兩岸三地，是公認的男神人物，如今年近60外型仍維持得宜，但最近曝光的影片，赫見他臉腫漲甚至眼睛充血，莫少聰也祈禱能這些病症能快點消失。

莫少聰昨在微博更新近況，附上的一段短片，赫見他一張俊臉腫脹還有些變成豬肝色，一雙大眼睛則是充血狀態，甚至有點凸出，原來莫少聰是為了由他發起的「少聰愛心關懷行動」奔走於偏鄉，事實上他近年一直有在做慈善，曾跟張敏、張耀揚、林國斌等影星到大陸偏遠山區，探訪貧困村民並帶去了愛心。

今年莫少聰選在近日，帶著一票愛心志願者飛抵青藏高原的青海玉樹進行探訪，不過即使是平常有鍛鍊習慣的他也難擋高海拔，一到該地就出現高原反應，莫少聰表示，除了臉腫眼睛紅外，不舒適的情況也讓他難以入睡，前一晚只睡2、3小時，聲音也變得沙啞，但要去探望老人、孤兒院、學校等的行程不變，仍會努力堅持將禮物帶過去，盼望高原反應快點消失，並自我喊話「堅持就是勝利，加油！」。

(中時新聞網)