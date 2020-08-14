受除息交易與英鎊走強影響，英國股市表現疲弱，以及投資人拋售本周表現強勢的銀行股與能源股，周四歐洲股市收黑，終止連漲4日的升勢。美國新一輪新冠紓困方案仍然卡關，亦為歐洲股市帶來壓力。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.63%，為372.53點。近來跑贏大盤的周期型股票轉弱，銀行股下挫1.9%，油氣、礦業與汽車股均收黑。

英鎊急升打擊英國出口股，以及除息交易打壓阿斯利康（AstraZeneca）、BP與葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）等重量級個股表現，周四倫敦富時100指數收跌1.5%，在歐洲股市中表現最差。

德國重工業巨頭蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）上季虧損高達6.79億歐元，股價應聲重挫逾16%，受此打擊，德國DAX指數收跌0.5%。

此外，法國CAC 40指數跌0.61%，義大利富時MIB指數收跌0.88%，西班牙IBEX 35指數收跌0.62%。

(時報資訊)