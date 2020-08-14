鎖定年度最亮「放閃商機」，富邦媒(8454)旗下通路momo購物網《情人節浪漫限定》活動登場，逾50大品牌提供精品包款、珠寶配飾、服飾內著、流行鞋款等商品優惠折扣，富邦媒預估，相關買氣成長達50%。
七夕將至，富邦媒鎖定年度最亮「放閃商機」，旗下通路momo購物網《情人節浪漫限定》活動登場，即日起至8月23日網羅Dior、SWAROVSKI、PORTER、H:CONNECT、蕾黛絲等逾50大品牌，提供精品包款、珠寶配飾、服飾內著、流行鞋款等商品5折起，同時分享「情人增溫三大選購指南」，包含「精品送禮」、「放閃穿搭」以及「性感內著」，富邦媒預估，相關買氣可望成長達50%。
富邦媒第2季合併營收為158.3億元，年增34%，再創歷年同期新高，營業毛利為14.44億元，年成長26%，單季合併毛利率為9.12%，年減0.58個百分點，稅後盈餘為4.7億元，年成長51.13%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為3.36元。累計109年上半年合併營收309.4億元，較去年同期成長31.4%，營業毛利為29.23億元，年成長23.44%，合併毛利率為9.45%，年減0.61個百分點，稅後盈餘為9.1億元，每股盈餘為6.51元。
富邦媒7月合併營收為51.39億元，年成長26.72%，累計前7月合併營收為360.79億元，年成長30.69%。
(時報資訊)
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