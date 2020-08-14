台灣在加入MSCI指數後短短3年內，金融與傳產的權重大幅下降，電子股占比則大幅增加，TAROBO投顧表示，預期亞股板塊權重分布的未來走勢也應該會如此，傳統產業勢必會受到新經濟產業的擠壓。尤其在中國，A股於2018年入摩，想見未來電子股權重將有機會大幅提高，疊加當前中芯國際、阿里巴巴等公司返國上市，將可能帶動未來指數成分股改變。過去一年半中國IPO的產業別，新經濟的科技、數位媒體、電信的TMT數量最多，反觀傳統行業的地產、金融則是趨近於零，顯示近年產業轉型由科技業帶動。

TAROBO還是建議投資人應該選擇長線來看具有發展潛力的新興產業做資產配置，當中包括TAROBO一再強調的5G、AIoT、綠能、醫療保健相關等等新經濟產業，避免投資品牌，挑選不易大幅度受市場消息影響的供應鏈作為投資標的。

亞洲股市，數位經濟因為自身獲利能力良好而帶動了整個亞股結構的轉型，也驅動整體表現。在板塊權重方面其實可以以台灣為例子，1998年上市的摩台指截至今年上半年，共上漲了約兩倍(215%)，而電子、科技產業的績效則是上漲了7倍(778%)，原因有二：第一、因為科技類股的價格一直在上升；第二、則是因為在這期間有很多新公司上市，台積電(2330)在1994年上市、聯發科(2454)在2001上市、大立光(3008)在2002年上市；而在這段時間並沒有新銀行上市，導致金融業在1996～2020上半年呈現負成長。

再就美股來看，美股那斯達克指數今年以來大漲22%，反觀道瓊工業指數表現卻是負的，這代表了股市並不是通漲，只有特定類股漲，那斯達克指數中科技龍頭FAAMG(Facebook、Amazon、Apple、Microsoft、Google)佔了近五成的比例，駿利亨德森研究指出，若扣除這五檔股票，美股相關指數表現會是截然不同。

TAROBO投顧表示，其實美股的上漲主力就是由這五大公司帶動，而這幾家公司的上漲都是有獲得基本面支持的。從本益比的估值角度來看，這五大公司雖然已經提高不少，但還是遠低於2000年網路泡沫化時期，其實這也顯示了現在若要說美國大型股有嚴重泡沫化，還是為時尚早了一點。這其實也一再應證TAROBO強調「強者恆強」、「大者恆大」的道理，觀察整個市場的趨勢還是得參考大企業的動向。

(時報資訊)