3D SYSTEMS推出Figure 4工廠解決方案，使用3D列印實現高生產效率、耐用性和可靠性，並同時降低成本。利用Figure 4組成高速度的自動化生產線，生產出的零件可重複利用且精度高，大幅度地提高了產能。

3D SYSTEMS台灣代理實威國際將在2020台灣3D列印展暨積體製造設備展展出Figure 4最新的3D列印機種，通過分離的模組檔案提交，將超快速的增材製造技術投入到自動化產線中，透過數位化成型消除了加工模具所需的時間和成本，降低了開發成本，提高了生產效率。在相當敏捷的在線生產工作流程中，提供可重複並與CAD吻合的零件精確性。

而同樣是SOLIDWORKS台灣總代理的實威國際也將推出3D產品設計SOLIDWORKS系列軟體與最先進的工業級3D列印及逆向工程設備。今年首次展出熱潮席捲全球的協作工業機器人手臂，為企業用戶在製造上提供更多樣化的解決方案。展覽期間，實威國際實力堅強的工程團隊將現場操作示範，如何透過各種軟、硬體的協助，創造無可取代的高端3D創新設計。

展覽活動期間，將針對模具產業息息相關的自動化加工，展出SOLIDWORKS CAM，不僅能完整結合SOLIDWORKS，更適用多軸加工，讓設計與成品零誤差，為模具設計製造提供更多樣化的解決方案。現場還有專業塑膠射出模流分析、產品的結構強度分析軟體、塑膠模具設計軟體，提供高效率的模具行業解決方案。不僅如此，實威國際在3D列印及逆向工程領域，也提供各種成型材料與機型滿足各種不同的需求，如無模具蠟模解決方案3D SYSTEMS 2500IC、適用於小批量生產和快速模型製造Figure 4以及提供高精度檢測對比分析的3D逆向掃描機Artec Leo。

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