艾美特-KY以自有品牌「AIRMATR艾美特」品牌在大陸小家電市場佔有一席之地，第二季推出與市場區隔的新產品奏效，第二季轉虧為盈，EPS回升至1.96元，彌補第一季每股虧損0.4元，上半年EPS為1.57元。14日參加證交所主辦法說會，說明第二季財報結果及下半年營運展望，全球疫情仍在延燒，艾美特董事長史瑞斌對下半年營運持審慎保守態度。

艾美特表示，今年新冠肺炎重挫全球經濟，小家電及民生用品等消費品，首當其衝。艾美特第二季合併營收37.38億元，毛利率為22％，營業利益3.51億元，本期淨利2.74億元，EPS從去年同期2.05元略降至1.96元，資產負債比率為71.19％。上半年合併營收達55.50億元，毛利率19％，營業利益2.77億元，本期淨利為2.19億元，EPS為1.57元。

艾美特董事長史瑞斌表示，在全員努力下第二季整體業績回穩，全球疫情持續影響整體市場，下半年受疫情持續影響，接單能見度尚不明朗，艾美特對下半年業績持保守看法，下半年營運以強化工廠效率、新品開發、使產品多功能發展加上成本控制為努力目標。

艾美特強調，艾美特新品開發會在原有電暖器及電風扇兩季節產品基礎上，增加像是窗型空調和壓縮機應用的新產品。此外，強化複合產品開發，將產品結合消毒、殺菌和空淨等多功合一的發展，在全球疫情蔓延的危機下，持續尋找更多的商機。 艾美特表示，艾美特舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，是艾美特1991年赴深圳設廠基地，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作開發舊廠協議，2019年動土開工，正興建中，深圳地鐵延長線建置中，預計完工後地鐵站會經過。艾美特舊廠完工後，現階段規劃，暫以自用及出租為主。

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