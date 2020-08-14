媒體報導檢調偵辦SOGO案，有參與辦案人員形容偵辦過程「感覺無形中有股力量介入」。國民黨革實院長羅智強指出，大家心知肚明，除了執政者，誰有這樣的力量？而說出「升官發財請走他路」的蔡英文總統，不查一下誰是這個無形的力量嗎？

羅智強今早在臉書發文，引述媒體報導「調查局北機站早在去年偵辦誠美材副董葉美麗涉及虛假交易時，就想接續偵辦太流前董座李恆隆行賄案，但據透露，調查官報請檢方指揮時，檢方以影響選情等各種理由讓案件緩了下來，但因調查局堅持非辦不可，檢調高層會商後定調在高雄市長補選後再出手，詎料因蘇震清掌握搜索行動，檢調不得已只能提前收網。」且參與辦案的人員形容，「偵辦此案『感覺無形中有股力量介入』。」

羅智強說，這無形力量，是摧破台灣民主、法治，乃至於最重要的司法獨立的黑色力量；大家心知肚明，除了執政者，誰能擁有這樣的力量？而說出「升官發財請走他路」的蔡英文總統，妳不查一下誰是這個無形的力量嗎？

羅智強歎說，以各種方式干預司法，所有在馬英九執政時不可能發生的事情，在蔡英文執政後，已經變成了台灣的日常；為台灣悲。

(中時 )