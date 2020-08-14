大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬14日解讀，今年7月商品住宅銷售價格變動情況，據統計資料顯示，大陸一線城市新建商品住宅售價同比漲幅略有擴大，70個大中城市房地產市場價格總體平穩。主要是各地深入貫徹落實中共中央「堅持房子是用來住的、不是用來炒」的定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，著力穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、一城一策，及時科學精準調控，促進房地產市場平穩健康發展。

大陸國家統計局網站公布指出，

一、各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅回落或與上月相同：

7月分，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.5％，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.3％、0.4％、0.8％和0.6％。二手住宅銷售價格環比上漲0.7％，漲幅比上月回落0.3個百分點。

其中，北京持平，上海、廣州和深圳分別上漲0.5％、1.6％和1.2％。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.5％，漲幅比上月回落0.4個百分點；二手住宅銷售價格環比上漲0.5％，漲幅與上月相同。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別上漲0.8％和0.5％，漲幅均與上月相同。

二、一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅略有擴大，二三線城市漲幅持續回落：

7月分，初步測算，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲3.6％和5.7％，漲幅比上月分別擴大0.3和0.5個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲5.1％，漲幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲2.0％，漲幅與上月相同。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅均連續15個月相同或回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.5％和1.8％，漲幅比上月分別回落0.1和0.2個百分點，均連續16個月相同或回落。

(中時 )