新冠肺炎疫情管制下，「類出國」的專案包機一推出便被秒殺，雄獅旅遊攜手華航、星宇等業者，於8／22情人節前夕推出「情人節專機」的類出國行程，8／14日正式線上開賣！搭配景觀酒店住宿、情人節晚餐等活動，透過航空體驗＋落地食宿的組合，共同營造出濃濃出國度假的氛圍。

除此之外，雄獅即日起也推出澎湖來回機票買一送一的優惠活動，每人只要1,500元起即可暢遊菊島，在燦爛花火中享受一個難忘的「類出國」情人節！

中華航空CI-2099(愛你久久)情人節專機為8／22下午15：15起飛，17：15落地，飛行時間約為2小時，使用737-800 六十周年彩繪機，航程行經恆春、綠島及宜蘭，並會飛至日本石垣島上空，充分體驗「類出國」的感受。活動共有7大亮點，包括限定版空中情人下午茶、比利時皇室御用巧克力、豪華商務艙盥洗包、精選免稅品77折、機上隱藏版驚喜、免費桃園機場諾富特飯店晚餐等，並提供飯店優惠住宿加價。自8／14開始民眾即可透過雄獅旅遊網站購票，兩人同行經濟艙每人7,374元起，商務艙每人8,899元起，每一組均安排靠窗座位，保證可看到窗外美景，票價均含落地後享用諾富特飯店情人晚餐。

星宇航空JX-8520夕陽班機8／22下午16：30起飛，20：15落地，飛行時間約為3小時45分鐘，享受充足的機上時光。途中坐擁台灣東海岸海景，飛越一般人難以抵達的東沙環礁，直擊迷人的海中鑽戒，回程途中可飽覽霞光夕陽壯觀美景，帶來難忘的鑽石高空夜景，星光燦爛盡收眼底，享受浪漫的高空情人節之旅。所有乘客可享有情人節專屬禮包、星宇官網免稅品預購、機上免稅品75折等優惠。

機上餐點則與台灣知名燒肉品牌胡同合作，推出「胡同限定版豬五花燒肉丼」，商務艙旅客更提供米其林一星餐酒館Longtail聯名呈獻的亞洲當代料理可選擇。參加情人節專機的乘客更可加價搭配大直英迪格夜景酒店住宿，享受完美的浪漫情人節體驗。自8／14下午一點開始民眾即可透過雄獅旅遊網站購票，經濟艙搭配英迪格酒店住1晚每人9,999元起，商務艙搭配英迪格酒店住1晚每人13,344元起，單純飛行體驗經濟艙每人5,520元起。機加酒的特惠組合將特別安排靠窗位置，浪漫遊賞窗外景致。

除了搭機升空體驗以外，台灣澎湖有著濃濃馬爾地夫海島風情，一年一度的花火節正熱鬧展開，澎湖的「類出國」體驗也深受旅客喜愛！七夕情人節即將到來，雄獅旅遊推出「七夕愛情島重溫浪漫」活動，給旅客超值機票促銷方案，「台北澎湖3日計畫旅遊票」指定出發日期可享買一送一的優惠，平均每人只要$1,500元起。並天天開放10組只要77元的「澎湖三天兩夜來回雙人機票」，讓結婚10年以上的愛侶們重溫甜蜜的時光，共同享受一個浪漫的海島假期。

(中時 )