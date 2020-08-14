擁有火燙三分球手感，是否代表也有很棒的籤運呢！這問題的答案很快就可揭曉。因為勇士官方14日宣布，將會派出當家球星史蒂芬柯瑞出席21日的NBA樂透抽籤儀式，希望可以藉由柯瑞的運氣抽中狀元籤，儘管機率僅有14％而已。

由於近年戰績長紅，且拿過3次總冠軍，勇士已經很久沒有出現在樂透抽籤儀式上了，上1個勇士樂透球員是2012年第7順位選來的哈里生巴恩斯(現在效力國王)，可是本季勇士只拿15勝50敗，位居西區墊底，抽到狀元籤機率自然大增。

儘管勇士到現在還沒敲定要在10月份的選秀大會上面挑誰，起碼假如他們可以先行搶到狀元籤，無論選誰或當作交易籌碼都好用，所以才會決定派出柯瑞負責出席樂透抽籤儀式，且利用他火燙三分球手感，搶到他們睽違已久的狀元籤。

根據先前出爐的沒參加今年復賽8支球隊樂透狀元籤機率，勇士、騎士與灰熊都是14％、老鷹12.5％、活塞10.5％、尼克9％、公牛7.5％、黃蜂6％，只能說人人都有機會，就看本季幾乎都在擺爛的這些球隊，到底誰能如願搶到狀元籤？

(中時 )