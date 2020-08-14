前總統李登輝7月30日在台北榮總辭世，享耆壽98歲，今移靈濟南教會舉辦追思禮拜，上午6點30分靈柩車隊從北榮離開，車隊更繞行總統府，對此黃安剛好與兒子提到身後事，他強調除了不辦告別式之外，更要將骨灰灑向「台灣海峽」。

前總統李登輝今移靈濟南教會，車隊更繞行總統府一周，對此黃安表示他「生前顯貴、死後哀榮」，但對於有警車隨行倒是頗有微詞，讓他嘲諷：「防止有人行刺嗎？李登輝都死了，不用行刺了」，話鋒一轉提到與兒子聊及身後事，他表示如果能活到80歲，能處於大陸任何地方都是舒適區，因此強調：「在我死後，不設靈堂、不要公祭、不發訃聞，請我的小妹為我助念佛號7天，然後一把火，讓我魂魄來時處，骨灰撒台灣海峡」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

語畢當下讓兒子紅了眼眶直呼：「怎麼這麼不吉利」，對此黃安則強調：「只有徹底理解生命的本质，才能享受生命的祝福，不會渾渾噩噩度日」。

(中時新聞網)