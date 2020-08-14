雲林檢警昨(13)日破獲「偽造3倍券」不法集團，警方估計，偽照3倍劵的印刷紙如果全部印完，總面額高達3億7000多萬元，如果再晚一步就全部流入市面，所幸警方成功逮捕5名嫌犯，及時破案，其中今晨聲押獲准的蘇姓主嫌，背景超狂，竟有高達20次以上偽造國幣紀錄，原本想趁這次「3倍劵」海撈一筆，但最後還是逃不過法網。

雲林警昨破獲首宗偽造三倍券集團，查扣500元券成品及半成品。（虎尾分局提供）

雲林檢警上月27日接獲虎尾地區彩券行通報，一名張姓男子拿偽造3倍劵購買刮刮樂，檢警除了將人逮獲，並成立專案小組追查，清查犯嫌背景時赫然發現，已經高齡70歲的蘇姓老翁，竟有高達20次以上偽造國幣紀錄，這次利用政府發行振興3倍劵，重施故技，為了測試第一版會否被揭穿，先讓張嫌拿假3倍券到彩劵行測試，不料第一次就破功，蘇翁後來繼續研究偽造技術，還買了不同紙張來製作，本來想改造後再推出2.0版。

虎尾警分局昨查扣500元面額偽造三倍劵成品近1000張與500元偽造半成品 （尚未裁切的5連張）近800張，市值約250萬元。警方在此一偽鈔工廠還發現臺幣佰元鈔半成品近880張，查扣偽造專用模版、螢光劑、燙金機、裁切機、彩色事務機、電腦主機及螢幕、偽鈔原料印刷紙148包。

警方表示，從現場查獲的偽鈔用印刷紙張數量估算，如果這些紙張全部印製完，偽照振興劵的總面額高達3億7千餘萬元，所幸獲報及時將主嫌蘇翁逮捕。

(中時新聞網)