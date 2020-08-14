警方正排除封閉中線及外側車道處理中，請用路人注意車況，小心行駛。（民眾提供／盧金足台中傳真）

國道一號北向184公里今日清晨六點多發生火燒車意外，由於車上滿載兩萬件防疫隔離衣，為清理這些被燒毀的防護隔離衣，由於隔離衣數量眾多，出動吊車拖離，但因數量太多，拖了近三個小時，上午九點半國道車流一度回堵到九公里，正逐漸疏通中，正排除封閉中線及外側車道處理中，請用路人注意車況，小心行駛。

直到10時15分火燒車的車輛排除至外側路肩，目前封閉外側車道進行路面清洗。

(中時 )