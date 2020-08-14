防疫國家隊運送隔離衣火燒車 國道1迴堵九公里 11:042020/08/14 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方出動吊車拖離，但因數量太多，拖了近三個小時，國道車流一度回堵到九公里。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方正排除封閉中線及外側車道處理中，請用路人注意車況，小心行駛。（民眾提供／盧金足台中傳真） 國道一號北向184公里今日清晨六點多發生火燒車意外，由於車上滿載兩萬件防疫隔離衣，為清理這些被燒毀的防護隔離衣，由於隔離衣數量眾多，出動吊車拖離，但因數量太多，拖了近三個小時，上午九點半國道車流一度回堵到九公里，正逐漸疏通中，正排除封閉中線及外側車道處理中，請用路人注意車況，小心行駛。 直到10時15分火燒車的車輛排除至外側路肩，目前封閉外側車道進行路面清洗。 (中時 ) #隔離衣 #國道 #公里 #火燒車 #數量 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫國家隊運送隔離衣火燒車 國道1迴堵九公里 11:042020/08/14 社會 2萬件隔離衣燒毀 指揮中心：不影響防疫 12:492020/08/14 生活 2萬件隔離衣遇火燒車被燒毀 國家隊聚陽霸氣回應：貨足再送新的 12:462020/08/14 社會 台灣大車隊首發大數據洞察 情人節傍晚叫車數量為平常兩倍 08:262020/08/13 財經 國3北上兩車追撞 車流回堵長達6公里 21:022020/08/13 社會 巨大 今辦線上平台騎乘運動 04:102020/08/14 財經要聞 國道2大湳交流道疑標示不清 貨櫃車撞翻標誌2人送醫 11:052020/08/14 社會 全台唯一使用電子後照鏡賓士 Actros將顛覆大車司機的想像 10:262020/08/14 汽車情報-主題企劃 婦駕車閃避來車 一頭撞進民宅受困駕駛座波及1女童 13:292020/08/14 社會 花蓮小女嬰抵台北馬偕 救護車衝162公里只花2小時 09:462020/08/14 生活 社會熱門新聞 曾打鄭麗君巴掌 資深藝人鄭惠中李登輝追思會潑漆又被逮 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 致命「性」吸引力？狂聞粉紅安全帽 內褲男趴機車「動次動次」 - 社會 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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