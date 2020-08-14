疫情不僅影響許多店家生意，民眾消費模式也逐漸改變，新北市推出「新外商」計畫，協助新北小型餐飲業者與特色店家打入外送平台與超商通路，並補助3000到2萬元上架經費：有業者分享，透過外送平台，業績至少成長3成，也讓更多人認識自己打造的品牌。

新北市經發局14日舉行計畫起跑記者會，新北市長侯友宜表示，為協助新北店家轉型並開拓更多商機，與外送平台和超商零售業者攜手合作，只要是營業登記、設籍課稅在新北市，或在衛生福利部食品藥物管理署食品藥物業者登錄平台登錄的餐飲業者，就可以與foodpanda、foodomo、樂購蝦皮等三家外送平台合作，一起擴大商機。

侯友宜說，除了與外送平台業者合作外，更找來統一及萊爾富兩大超商通路以及全聯零售通路，盼藉由協助新北市業者上架至外送平台及超商賣場，掌握市場新商機，並吸引民眾多來新北市安心消費。

經發局表示，新北業者可選擇各家外送平台提供套裝優惠方案，超商部分也有超商實體門市櫃位、預購型錄或網購等不同上架方式，新北業者簽約上架後，還可申請輔導費用，上架超商零售可獲得3000元至2萬元不等的輔導費用，上架外送平台可獲得5000元輔導費用。後續將舉行新北業者招募說明會。

經發局也說，為鼓勵民眾支持新北餐飲業，推出「點餐消費王!」及「點餐滿額贈」的活動，即日起至11月15日間，在外送平台消費金額最高且皆有於foodpanda、foodomo、樂購蝦皮消費的民眾，可獲得5萬元的郵政禮金，第2名與第3名分別可獲得1萬2000元和8000元郵政禮金。而「點餐滿額贈」部分，於活動期間內在合作的三個外送平台，消費滿500元就有機會獲得100元的消費抵用金。

(中時 )