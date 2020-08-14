謝和弦發文。（圖／翻攝自謝和弦 R-chord (阿扣)臉書）

李炳輝早年以一曲〈流浪到淡水〉走紅，但近年來他頻傳生活困頓，還兩度中風，今年5月政府發紓困金，李炳輝老婆雅惠證實已於5月6日收到文化部紓困補助核定公文。最近李炳輝突然出現在謝和弦臉書中，原來兩人決定要來場音樂上的合作，謝和弦不僅讚揚李炳輝是台灣國寶，也強調合作新曲的版稅會全歸李炳輝，讓粉絲大讚溫暖善良的謝和弦回來了。

謝和弦去年底因呼麻被逮，不久爆出與舉報他的妻子Keanna鬧翻，4年婚姻確定畫下句點，兩人曾在網上隔空互戳，謝和弦嗆：「請妳不要再騷擾我的家人，我已經被妳弄到精神崩潰住院了，還跟我死要錢」，女方則喊冤曾建議和平離婚，一毛不拿，雙方因離婚鬧上法院，也多次引發話題。

昨(13日)謝和弦曬出與李炳輝合唱影片與照片，感嘆寫下：「謝謝U-Life台灣優質生命協會，今天如願見到李炳輝大哥了，這首歌我會和輝哥合唱，收錄在我的台語新專輯，這首歌的版稅收入也要全部歸給輝哥，看到國寶在菜市場演唱酸酸的會心疼，感謝所有促成這件好事的小天使哈們」，接著強調：「樂觀知足蹦出新滋味」、「這是國寶您該尊重的」。

見此，粉絲回應說：「超級行動派的啦!真的找到本尊了，期待新作品」、「扣哥真的很善良，很照顧老前輩，祝你們順利」、「這樣就對了，有幾個會回頭關心老前輩，給輝哥再唱一回人生的感動」、「扣哥眼神超溫柔」。

(中時新聞網)