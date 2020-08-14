搶攻國內豪華休旅車市場，台灣賓士今日發表全新GLE Coupé，搶攻預算超過300萬元的潛力客群，以強勢產品力持續擔當豪華大型跑旅車級距的領導者。The new GLE Coupé 建議售價 381~755 萬起，將以全新姿態及搶眼的流線外型風靡市場，台灣賓士展望未來有更亮眼的銷售表現。

台灣賓士看好消費力道強勁的休旅車市場，推出The new GLE Coupé，兼具流線動感與優雅風姿，除了提供豪華的車室及更靈活的行李廂空間，更搭載最新智慧科技和多種動力選擇，在性能、舒適和個性之間取得絕佳平衡，是渴望時尚外型與奢華內裝買家們的完美選擇。

新冠疫情衝擊，全球從年初即面臨巨大的挑戰，至今尚未平息，台灣因疫情控制得宜，衝擊相對較小，還是在上半年繳了 209,782 輛的漂亮成績，較去年同期成長了 1.4％，可見國內車市相對穩定，且購車潮日趨熱絡，下半年更可期。

台灣賓士分析，回顧上半年豪華進口車市，SUV 仍坐穩主流產品寶座，熱銷車款前 20 名中超過一半為休旅車，在在顯示不管是日常生活使用，還是出遊需要舒適的乘坐空間，休旅車的機能性都能滿足國人各種使用情境。

賓士今日發表的大型豪華跑旅 GLE Coupé，於 2015 年上市即創造銷售熱潮，隔年隨即超越同級休旅 BMW X6 ，即便Porsche Cayenne Coupé於2019年加入市場，GLE Coupé仍可在這個平均年銷售超過1,000台的級距中，取得超越五成的市占率，成為豪華跑旅的代名詞。

(中時 )