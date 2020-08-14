交通部長林佳龍14日到霧峰民主議政園區參加中彰觀光圈產業交流座談會，針對媒體詢問外傳時代力量前主席徐永明指「300萬」是跟他借的， 林佳龍表示對於北檢在偵辦的案件，我都很樂於配合提供資訊，目前檢方也有所說明，在偵辦中的細節，我不予評論，應交由檢方對外說明，並以委請律師追究。

對於是否熟識台數科董事長廖紫岑？林佳龍表示，因為我擔任過台中市長，對台中的業界都有認識，過去市府舉辦活動，跟業界多有互動，當然包括廖董事長。

至於徐永明是否有跟你說過黨務財政困難？跟你借過錢？林佳龍澄清說，徐主席去年8月接黨主席後，是曾經在一個機會裡，有談過黨務財政負擔比較重，希望尋求社會各界支持，但我跟他並沒有借貸關係，至於外界的傳聞報導，以委請律師，追究相關的法律責任，若有涉及不實的傳言，會要求來釐清，以正視聽。

此事是否涉及2020年台中市長選舉或派系糾紛？林佳龍表示，需留給司法單位調查的空間，也期待台灣有言論自由跟新聞自由，應該尊重司法偵辦，不必要去做政治上的揣測，讓證據說話，不要讓不實的傳言來指導辦案。

(中時新聞網)