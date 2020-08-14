貨櫃海運業者長榮（2603）第二季稅後盈餘31.92億元，不但較第一季虧損4.41億元改善，轉虧為盈，單季EPS為0.66元，創11季以來新高，第二季毛利率升至17.24％，主要受惠於各航線價格調漲及占營運成本兩成的油價下挫；累計上半年EPS為0.57元，受到此財報利多，長榮14日股價盤中衝上漲停13.55元。

(工商 )