長榮第二季虧為盈 股價大漲 10:462020/08/14 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貨櫃海運業者長榮（2603）第二季稅後盈餘31.92億元，不但較第一季虧損4.41億元改善，轉虧為盈，單季EPS為0.66元，創11季以來新高，第二季毛利率升至17.24％，主要受惠於各航線價格調漲及占營運成本兩成的油價下挫；累計上半年EPS為0.57元，受到此財報利多，長榮14日股價盤中衝上漲停13.55元。 (工商 ) #長榮 #EPS #大漲 #油價 #第二季 也許您會感興趣 推薦閱讀 技嘉、中租-KY擁利多 認購熱 04:102020/08/14 證券．權證 電動自行車跑得快、三雄獲利均創新高 早盤股價大漲 09:552020/08/14 財經 國喬、台達化 Q2獲利季增翻倍 04:102020/08/14 證券．權證 權證星光大道－元大證券 南港獲利轉佳 法人喊買 04:102020/08/14 證券．權證 河靜鋼領頭大漲 中鋼盤價漲定了 04:102020/08/14 產業．科技 熱門股－美食 法人買超波段高點 04:102020/08/14 證券．權證 權證星光大道－群益金鼎證券 上銀訂單在手 後市可期 04:102020/08/14 證券．權證 《業績-航運》跌破眼鏡 長榮Q2獲利創近10年來最高 07:442020/08/14 財經 宅經濟續燒 圓剛圓展半年報火 04:102020/08/14 證券．權證 金像電、南電 業績題材發燒 04:102020/08/14 證券．權證 財經熱門新聞 陸去美化開槍 台設備廠爆發力驚人 - 財經 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 鴻海法說爆超大驚奇 台股好戲在後頭 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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