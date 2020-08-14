全聯福利中心看好民眾愛露營，也提早為「中秋烤肉」檔期暖身，今（14日）起推出全新一檔點換購活動，首度找來美國風格當紅的Outdoor品牌「POLeR」合作，推出9款實用又時髦的戶外好物，期間扣500福利點或集滿10生鮮/咖啡積分，就能以299元至7180元不等加價換購，換算下來最低是市價3折起。預計這檔換購可帶動業績成長1成。

全聯推出的POLeR換購商品使用全新獨家「毛邊楓葉迷彩」印花，共有9款商品可加價換購。（全聯提供）

根據外部統計，全台目前已有超過2000家露營場，常態性露營人口估計超過200萬人次，相關商機粗估已破上億元。全聯看好這股風潮，去年便推出2檔與戶外活動有關的Discovery系列集點換購商品，其中，快搭式二人帳篷曾創下3天內換購完畢的紀錄。

全聯推出的POLeR換購商品使用全新獨家「毛邊楓葉迷彩」印花，共有9款商品可加價換購。（全聯提供）

這次，為期9周的「隨時隨地都能露營」集點加價換購活動，搭配全新獨家「毛邊楓葉迷彩」印花，共有3大類、9款，兼具高CP值與時尚度的戶外質感單品，在家也可以使用。包含經典旅行隨身配件包、戶外折疊式裝備拖車、輕便折疊椅、雙人帳篷、雙面睡袋、雙面斗篷、多功能保冰袋相機袋、可拆三件式鋼刀叉餐具組、戶外杯盤組等。其中，人型雙面睡袋也是大衣，還可將兩個睡袋拼接成簡易雙人床墊；雙人帳篷採雙層全開式設計，在家可當蚊帳。

(中時 )