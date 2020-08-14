補習返家遭撞！小六童墜池亡 家屬淚求影像

屏東縣萬丹鄉12日晚間7許發生一起死亡車禍，一名小六男童晚間補習班下課後騎乘自行車返家，行經萬順路、崙中路口時，遭一輛自小客撞擊，男童當場彈飛至路旁水池內，警消獲報趕緊前往救援，送醫急救還是傷重不治。

警方調查，開車的盧姓駕駛聲稱，經過路口時並未發現小男童騎車經過才會不慎撞擊，警方對肇事駕駛進行酒測值為0，但警方初步勘查，肇事轎車車頭半毀，擋風玻璃碎裂，小六男童整個人被當場噴飛、墜入一旁魚池，腳踏車也嚴重扭曲變形，員警懷疑盧姓駕駛當時車速相當快。

屏東萬丹一名小六男童行經路口遭撞，整個人被當場噴飛，墜入一旁魚池，腳踏車也嚴重扭曲變形，員警懷疑盧姓駕駛當時車速相當快。（圖／翻攝畫面）

陳姓男童的阿公眼見愛孫許久未歸，外出找人時，赫然在事故路口的魚池旁發現孫子的鞋子，這才知道發生車禍，當場情緒崩潰，雖然事後陳姓男童被立即救起，並送往國軍醫院搶救，但因傷勢過重，還是回天乏術。

由於事故路口並未架設監視器，加上盧男轎車內行車紀錄器損壞，因此未錄下車禍瞬間關鍵影像，陳姓男童家屬痛心呼籲，希望有目擊者能現身提供關鍵畫面，以利警方釐清事故發生經過。

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(中時新聞網)