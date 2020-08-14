家住太平區1位80多歲的陳姓婦人，日前清晨一如往常騎車上山工作整理農作，上午近9時許返家竟迷途在離家約3公里外的一江橋附近，太平派出所員警巡邏經過發現婦人左顧右盼疑似迷路即上前關懷，當時婦人只記得自己叫「阿美」，一時忘記返家的方向，員警透過警用人臉辨識系統順利得知婦人身分，並貼心護送婦人返回住處。

太平警分局太平派出所警員日前上午9時許執行巡邏勤務，巡經一江橋沿線發現1位婦人騎著車在路旁徘徊，員警發現趕緊上前關懷，原來是婦人迷路了，當時天氣悶熱，婦人身體有點虛弱，員警貼心提供杯水給婦人解渴。

當時婦人表示，自己叫「阿美」！住宜欣社區附近，清晨前往山上農作並採些新鮮竹筍要回家煮，8點多就騎車欲返家結果一陣頭暈就迷失方向，員警貼心先將婦人帶返派出所安置，最後透過警用人臉辨識系統順利確認婦人身分，並由警方尾隨其後護送返家，順利化解這場驚魂記。

陳姓婦人女兒趕緊返家，看到母親安然無恙鬆了一口氣，即向警方表示，第一次發生這種狀況，想說這是平常的例行工作行程，恐母親因年邁記憶有些退化，以後會多加注意生活起居，避免類似情形發生。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是年長者的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )