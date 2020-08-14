距離蘋果（Apple）發布新iPhone的日期越來越近，根據歷史經驗，蘋果股價和新品發布周期有關，新機發表前90天的股價往往較為出色。
外媒報導，Evercore ISI分析師Amit Daryanani在報告中指出，由於iPhone預計會在未來三個月左右發表，回顧蘋果股價與新機發表周期，發現蘋果股價在新機發表前180天平均表現最好，發表前的90天股價也比180天更為出色，且波動性更低，反觀新機發布後的30天和90天平均表現不如大盤。
他說，結論就是在新款iPhone上市之前，蘋果股票是一筆不錯的投資，維持蘋果股價優於大盤，並將其目標價由440美元上調至460美元。蘋果股價周四上漲1.77%，收在460.04美元。
但有些專家抱持著相反的看法，專欄作家Eric J. Savitz認為，如果投資人只是想賺價差和股利，或是對蘋果下半年新品沒信心，或認為其股價已經到高點想獲利了結，倒不如把手上持股賣掉，而非考慮繼續持有。
(中時新聞網)
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