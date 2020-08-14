美國新冠肺炎疫情未獲明顯控制，美國四大指數跌多漲少，道瓊指數收跌80點，納斯德克指數收紅、S&P 500創高後拉回收黑，台股開跌53.16點，報在12709.97點，權值股壓抑，資金流向NB、節能、LED、網通、航運等族群，盤中大盤跌幅不僅明顯收斂，更強回平盤上小漲，目前有鑑於全球疫情風險可控，台股第三季電子旺季來臨，有利於維持多方格局。

權值股今漲跌互見，使得大盤略顯壓抑，儘管傳出蘋果iPhone上市恐遞延，但依舊有五家外資喊買鴻海，其中更有麥格理上看目標價到110元，今鴻海(2317)股價逆勢上揚，目前漲幅約1%，台積電(2330)開低壓回震盪，跌幅約0.47%，目前股價位在5日線之下，股王大立光(3008)早盤後一度黑翻紅小漲，聯發科(2454)則是有陸系券商廣發釋出高通將出手搶單，將目標價降到725元、評等中立，聯發科今震盪小跌，跌幅約1%。

疫情下帶動強勁宅商機，NB、伺服器等相關產品需求強勁，廣達 (2382)第2季3率3升，法說會釋出下半年筆電、伺服器訂單仍強，看好第3季筆電出貨可雙位數成長，且下半年比上半年、全年出貨都將有雙位數成長，今股價剽悍，一度逼近漲停，站上80元大關，最高達82元，完成填息。主機板大廠華擎(3515)漲幅也衝上7%，NB大廠宏碁(2353)亦開高走高，盤中上漲約2.5%，華碩(2357)則是衝高後壓回，盤中跌幅收斂到平盤附近。

今台股資金流向NB、節能、LED、網通、航運等族群，友訊(2332)開高走高，大漲逾3%，智邦(2345)亦開高走高，漲幅逾2%，日K連3紅；航運股因低油價有利於成本，長榮(2603)Q2獲利創近10年來最高，獲買單簇擁，盤中攻上漲停，陽明(2609)盤中急拉大漲約7%，萬海(2615)一度大漲逾5.5%，裕民(2606)、台驊(2636)、裕民(2606)等均走揚；節能股則有達能(3686)挾綠電、太陽能題材，早盤直攻漲停，連3日大漲，太極(4934)今年營運可望回升，一度觸及20.15元漲停。

和碩(4938)宣布以總價145億元、每股87.5元，今早和碩及鎧勝-KY股價連袂上漲，鎧勝-KY(5264)更是拉至漲停83.4元，一早掛漲停買單就逾17萬張。

分析師表示，近期美中關係持續緊張、加上新冠肺炎疫情仍在延燒，造成台股震盪拉回，只是目前美國每日新增人數增幅趨緩，加上俄國疫苗問世、美國政府與Moderna達成疫苗採購協議，整體疫情風險可控。考量全球總體經濟數據轉佳，台股第三季電子旺季來臨，返校及蘋果iPhone新機拉貨等利多因素，整體多方格局不變，建議持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、航運及資產股等相關族群。

(時報資訊)