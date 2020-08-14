口罩搶購潮再起！屈臣氏單店限60組，一大早就有民眾排隊領號碼牌。（圖／翻攝自臉書社團,康是美屈臣氏寶雅中衛口罩資訊共享區）

屈臣氏今開賣中衛口罩，因門市額度只有60組，且限部分門市，一早還沒營業，已湧現排隊人潮，甚至有民眾表示，新竹某店從凌晨3點就開始排！搶購潮引發網友不滿，上屈臣氏官方臉書開罵，「數量少像在整人，且一片賣13.8元是否太貴」。

屈臣氏今（14日）開賣中衛口罩，顏色有潮橘、月河藍、軍綠黑3種，每一種顏色5片裝一包，3包一組（共15片），會員價207元，每人限購1組；換句話說，60人次就賣光了。各門市統一於上午10點半發放號碼牌，11點開賣，當天12點前未結帳，視同放棄購買。

網友在臉書社團《康是美屈臣氏中衛口罩分享區》蓋起排隊樓，許多網友表示，至少得提早1至2小時來排隊，也有人直呼，8、9點才來太晚了，新竹有人凌晨3點就開始排！

超誇張的搶購潮，再度引爆民怨，不少網友跑到屈臣氏臉書開罵，「一片13.8元是在哈囉」、「太貴了是怎樣，坐地起價！拒買」、「又是限定門市，管理者能否顧及消費者，至少輪流」、「根本在整人」。

(中時新聞網)