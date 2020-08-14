（圖為台北國稅局。圖／林昱均）

財政部台北國稅局表示，企業經營外銷業務而發生的外銷損失，例如因解除或變更買賣契約致發生損失或減少收入，或因違約而給付之賠償，或因不可抗力而遭受的意外損失，可依照營利事業所得稅查核準則第94條之1之規定檢附證明文件、即可認列。

國稅局指出，依查核準則規定，外銷損失認定，除了要檢附買賣契約書（購貨條件及損失歸屬規定）、國外進口商索賠有關文件、國外公證機構或檢驗機構出具之證明文件（每筆損失金額在新台幣90萬元以下者免附）。

不過，國稅局將視賠償方式要求業者提供各項文件：（一）以給付外匯方式賠償者，其經銀行結匯者，應提出結匯證明文件，未辦理結匯者，應有銀行匯付或轉付之證明文件。（二）補運或掉換出口貨品者，應檢具海關核發之出口報單或郵政機關核發之國際包裹執據影本。（三）在台以新台幣支付方式賠償者，應取得國外進口商出具之收據。（四）以減收外匯方式賠償者，應檢具證明文件。其不應由該營利事業本身負擔，或受有保險賠償部分，不得列為損失。

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