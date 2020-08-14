大陸國家統計局14日公布數據，大陸7月規模以上工業增加值實際年增長4.8％，增速與6月持平。

此外，大陸7月規模以上工業增加值按月實際增長0.98％。2020年前7個月，大陸規模以上工業增加值實際年減0.4％。

細分類別比較，大陸7月份採礦業增加值年減2.6％。製造業年增6.0％。電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增1.7％。此外，7月大陸國企增加值年增4.1％，股份制企業增長4.2％，外商及港澳台商投資企業增長7.6％，私營企業增長4.2％。

(工商 )