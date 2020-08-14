陸7月規模以上工業增加值增4.8％ 與6月持平 10:462020/08/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局14日公布數據，大陸7月規模以上工業增加值實際年增長4.8％，增速與6月持平。 此外，大陸7月規模以上工業增加值按月實際增長0.98％。2020年前7個月，大陸規模以上工業增加值實際年減0.4％。 細分類別比較，大陸7月份採礦業增加值年減2.6％。製造業年增6.0％。電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增1.7％。此外，7月大陸國企增加值年增4.1％，股份制企業增長4.2％，外商及港澳台商投資企業增長7.6％，私營企業增長4.2％。 (工商 ) #規模以上工業增加值 #大陸 #增長 #企業增長 #增加值 也許您會感興趣 推薦閱讀 明年國防預算增4.4％ 拚不對稱戰力 04:102020/08/14 政治要聞 陸前7個月固定資產投資下降1.6％ 10:502020/08/14 財經 陸7月社會消費品零售總額年減1.1％ 10:502020/08/14 財經 增加30％收入 新北助商家上線外送平台與超商 11:082020/08/14 生活 明年政府債務存量占GDP比率 五年新高 04:102020/08/14 財經要聞 陸第4消費時代 不奢侈愛平價 04:102020/08/14 產業財經 防疫產品加持 聚陽7月獲利年增21％ 04:102020/08/14 證券．權證 吃雞熱度不減 騰訊PUBG手遊7月吸金2億美元冠全球 11:122020/08/14 財經 經濟活動恢復 亞股震盪向上 04:102020/08/14 投資理財 陸推15項措施穩外貿外資 04:102020/08/14 全球財經 財經熱門新聞 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 即時 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 即時 台積電斷貨 華為找誰救？美媒爆只剩1條活路 - 即時 國家隊2萬件隔離衣燒光 聚陽股價竟狂噴3％ - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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