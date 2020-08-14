興櫃關鍵製程設備大廠旭東（4537）公布半年報，儘管上半年營收僅有10.8億元，年減26.25％，但在新品推出下，產品組合毛利轉佳，毛利率跳升至39.89％，連帶獲利出現大幅度成長，每股盈餘達1.27元，年增54.88％。

旭東上半年雖因疫情影響，客戶資本支出遞延，進而影響公司營收，但2019年推出的多款全自動生產設備切中客戶需求，銷售增溫，包括超窄邊框全自動生產線、OLED專用設備等產品，使旭東獲利依舊保持成長動能。

下半年隨著各國陸續解封及韓廠關廠效應，預期面板產業供需將趨向平衡，且全球政府刺激經濟的措施下，品牌廠為下半年促銷檔期啟動備貨，可望帶動電視面板的需求回升。同時在LGD與三星陸續關閉7及8.5代線產能後，陸系面板廠接手的供需調整大致底定，整體產業漸趨健康。

根據研調單位預估，第三季面板報價將持續上漲、第四季持平至小跌、2021年續漲。由於陸廠市占提升，旭東客戶又為兩岸知名面板廠，法人預期在面板報價上漲，陸廠重回獲利後，新產線投資將轉趨積極，旭東的TFT-LCD實裝全自動生產線設備及OLED相關設備需求將進一步增溫。

(工商 )