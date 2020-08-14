高雄市新興分局警方前天上午在路口執行交通疏導，突然聽到人行道有喀喀聲響，好奇查看，赫見一隻身長約45公分的綠鬣蜥，警方擔心綠鬣蜥爬行至路中央被輾斃，趕緊「逮捕」綠蜥蜴，並在附近大樓留下協尋飼主訊息，焦急的女飼主獲知後奔赴派出所，興奮喊「皮皮，原來你在這兒！」，飼主和皮皮喜重逢，頻感謝警方。

飼主在派出所和綠蜥蜴喜重逢，感謝警方幫忙。（圖／警方提供）

警方指出，新興分局自強路派出所警員陳亮宇於前金區中華、民生路口執行交通疏導時，聽到聲響，好奇回頭查看，竟然發現一隻身長約45公分的綠鬣蜥在人行道爬行。

陳員擔心綠鬣蜥爬行至路中恐怕遭輾斃，也會影響其他車輛通行，遂通知所內備勤同仁高信樺到場，兩人齊力將「逛大街」的綠鬣蜥「抓捕」後，帶返所內安置。

由於警員也曾養過綠蜥蜴，發現逛街的綠鬣蜥體型健壯肥美、外觀清爽乾淨，研判有人飼養，遂在附近大樓、住宅先行詢問，並留下聯絡資料，以便飼主發現後可與警方聯繫。

當天下午一名辜姓女子（29歲）致電派出所，表示在住家管理室發現警方留下的認領訊息，經比對遺失時間、地點及特徵，確認辜女正是綠鬣蜥飼主。

辜女前往派出所查看認領時，一打開盒子，便興奮地喊出綠鬣蜥的小名「皮皮」，得知警方是在人行道發現牠時，還詫異表示她在大樓四樓，不知皮皮如何離家出走，當下發現皮皮失蹤十分著急，所幸發現警方在大樓管理室留下紙條，讓她能夠順利與皮皮重聚，並感謝員警熱心照顧皮皮。

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(中時新聞網)