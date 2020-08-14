台北地檢署偵辦股票上市的IC通路商文曄科技，2017年併購宣昶公司內線交易案，13日指揮調查局台北市調處兵分11路，搜索宣昶大股東孔繁仁等人的住處，並約談孔及其友人何志紘等11人到案，北檢複訊後，依違反《證券交易法》諭令孔繁仁、何志紘、鄒文煌各以20萬元交保、彭運國及王登群各以10萬元交保。

檢調接獲檢舉，文曄科技在2017年4月6日宣布併購宣昶公司，現金對價為每股新台幣27元，總計斥資18.97億元取得宣昶全數已發行的股份，溢價逾4成，當年的年10月1日為股份轉換基準日。

不過，在文曄併購宣昶的重大訊息公布前，參與併購的宣昶董事兼大股東孔繁仁卻事先告知同業友人何志紘、彭運國及王登群，何又告知他的友人鄒文煌，大舉買進宣昶股票，待併購發生時出脫獲利。

據悉，檢方查知孔繁仁及何志紘並沒有入手宣昶股票，鄒文煌在何志紘告知後買進50幾張宣昶股票，不法獲利40餘萬元；彭運國入手90幾張，不法獲利70餘萬元；王登群買的最多，達200多張，不法獲利180餘萬元。

(中時 )