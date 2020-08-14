社子島開發爭議多時，社子島自救會上午前往監察院陳情，高喊「彈劾柯文哲、反對區段徵收、解除禁建、原地改建」，一行並提出重新辦理家戶訪查等4大訴求，也希望曾糾正台北市政府的監察院持續關切此事。

監察院6月就糾正台北市政府辦理i-Voting投票程序不嚴謹，但自救會不滿市府完不全理會糾正內容，上午大陣仗前往監察院，呼籲彈劾柯文哲、反對區段徵收、解除禁建、原地改建、9大聚落全數保留。

台灣蠻野心足生能協會專職律師郭鴻儀也說，交給監察院的陳情書，共有4大訴求，包括重新辦理家戶訪查、重新調查社會結構、究責市政府彈劾柯文哲、請市府嚴正看待陳情尊重監察院。

郭鴻儀說，監察院曾指出市府辦理二階環評家戶訪查，非但訪查完成率過低，統計效果不佳，訪視人員也不瞭解相關內容，無法回應居民提問。自救會也因此呼籲，家戶訪查必須重做。

自救會成員王木琳也說，社子島開發範圍302公頃，開發後只剩100公頃土地可給居民，等於市政府不花一毛錢，就搶走社子島一半以上土地，卻連開發的公益性及必要性都講不清楚。

自救會發言人李華萍表示，市府在7月中到8月共召開16場說明會，自救會在場外募集居民反對徵收的連署，目前已累積約3200份連署書，遠超過i-Voting選出的「生態社子島」票數，顯示有更大的民意反對目前開發方式，自救會也要求，市府應該停下開發腳步。

(中時 )