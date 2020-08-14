面對不少人批評NBA球員應該專注打球，而非談論種族歧視議題(像是美國總統川普？)，NBA總裁席爾佛14日決定親自出面說清楚，「我理解那些要求球員專心打球，別去談論政治的言論，但在當下美國整個局勢來看，這是不可避免的！」

「我認為我們的球迷可以把這些區分清楚，大家也都理解，當前並非是個輕鬆的時局，」席爾佛說，「NBA球員也不是單一的人，他們當然有權利一邊關心著我們國家的當前社會問題，一邊在他們所處的最高籃球舞台，展現出他們的球技。」

席爾佛特別針對沒能參加本季復賽的8支球隊表達歉意，「老實講，我對這次復賽感到最失望的地方，就是我們沒有辦法找到一個有效的方法，讓所有30支球隊都能參加本季復賽，對於8支沒參加復賽的球隊，我發自內心感到很難過。」

「我們當前最大、最重要的目標，就是想讓球迷下季回到場邊觀戰，」席爾佛說，「我們仍將研究不同檢測模式，也在尋求各種相關訊息，像是了解學校怎麼把成千上萬學生帶回校園的檢測方案，我們當然希望觀眾進場，但現在說這些還太早。」

(中時 )