美國當地時間周四（8月14日），在美國的協調下，以色列和阿拉伯聯合大公國達成和平協議，同意兩國關係正常化。美國總統川普稱這份協議是一份「歷史性的協議」，許多其它阿拉伯國家也會「跟風」。至於接下來到底哪些阿拉伯國家會跟以色列建交，美學者給出了猜測。

據《紐約時報》報導，卡内基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）訪問學者Yasime Farouk稱川普的「跟風」論也許並不是空談，有兩個阿拉伯國家有可能會陸續與以色列達成某種協議。

在《紐約時報》的報導中，Farouk猜測阿曼和巴林有可能會跟以色列達成關係正常化的協議。阿曼和巴林均為中東地區小國，並不是地區局勢的主要勢力。阿曼的蘇丹卡布斯·本·賽義德（Qaboos bin Said）在2018年曾接受以色列總理納坦雅胡的國事訪問。此外，巴林也曾舉辦了美國主導的以巴和平會議。兩國均沒有跟以色列建交但依然保持著開放的態度。

阿曼和巴林這種小國家有跟風的可能，但像沙烏地阿拉伯這種中東大國就有點困難。雖然與以色列緩和關係能夠有效牽制共同敵人伊朗，但Farouk說沙國國内的文化和宗教因素會引起反對聲音。

Farouk說沙烏地阿拉伯「沒有像阿聯擁有的活動自由」，表明沙國在阿拉伯世界的地位太重要，就算符合國家安全利益也仍然須要應付國内的保守勢力。

Farouk也在推特上推文寫道沙國國内現瘋傳「關係正常化就是背叛」的口號，反映了沙國對以色列仍然敵對的態度。

(中時新聞網)