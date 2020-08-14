大陸澎湃新聞14日報導，大陸國家糧儲局12日披露主產區夏糧收購進度，小麥同比減少近千萬噸。消息引發「夏糧大豐收，為何小麥產量反倒減少」等糧食安全討論，其實是誤讀。對於大陸國家收購量減少，業內人士分析稱，今年小麥市場行情較好，市場主體收購積極性高，主產區農戶也存在看漲惜售心態。一部分流向市場，一部分留在農民手裡，政策性收儲的量也就相應減少。

報導稱，產量和收購量本身就是兩碼事，當前公布資料是大陸國糧局掌握的收購情況，只是糧食市場一部分，並不包括糧販子、中小型貿易商等市場化收購的部分以及農民手頭的庫存。

大陸國家糧儲局資料顯示，截至8月5日，主產區小麥累計收購量為4285.7萬噸，同比減少938.3萬噸。具體來看，河南小麥累計收購量為912.4萬噸，同比減少538.8萬噸，下降幅度最大。

澎湃新聞報導，中國社會科學院農村發展研究所研究員胡冰川受訪時表示，今年國家夏糧收購量減少，主要是因為小麥市場整體行情較好，多地小麥價格都高於最低收購價，政策性收儲比較少，收購主體轉向市場。「農民都是隨行就市，誰出的價格好就賣給誰，國家公布的三等小麥最低收購價是1.12元（人民幣，下同）／斤，如果麵粉廠出的價格更高，農民就賣給麵粉廠了。」

澎湃新聞報導，卓創資訊資料分析師徐學平指出，河南、河北、山東等主產區，近期麵粉廠收購一等小麥的主流價格在1.22元／斤（500克）～1.24元／斤之間浮動，高於國家最低收購價1.16元／斤(一等)。6月新糧上市之後，整體價格比往年要偏強一些，呈緩慢上漲趨勢，8月以來小麥漲勢進一步加快。

徐學平分析，近期小麥價格上漲受幾方面因素影響，一是受不利天氣影響部分地區小麥產量出現一定程度下降，外加今年上半年整體糧食市場走勢較強，市場對小麥後期走勢較為樂觀；二是8月進入麵粉需求旺季，廠家開工高，對小麥價格也有直接拉動作用；三是7月玉米價格漲得很快，超過小麥價格，小麥在飼料方面對玉米替代增加，客觀上也增加了小麥需求。

(中時 )