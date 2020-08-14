前高雄市長韓國瑜離開高雄後，一舉一動備受外界關注，而補選日將在15日登場，外界也相當好奇他是否會現身幫國民黨候選人李眉蓁站台。對此，韓13日在臉書正式宣布將會為李眉蓁站台。不過，資深媒體人邱明玉直言，韓國瑜要不要站台討論這麼久，其實滿可憐的，但她要說，韓國瑜之後還是會遇到相同的困境。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》上表示，韓國瑜現在的處境，在未來兩年也還是會遇到。現在民進黨在高雄要輔選陳其邁的陣式都已經排出來，可是國民黨還在為韓國瑜要不要站台討論半天，如果真的覺得韓國瑜站台有加分效果，怎會拖拉這麼久？看起來現在就不是好時機。因為假如韓國瑜去站台，可能又會引發韓國瑜2.0又回來的想法，所以韓國瑜現在變得很可憐，只能拍拍影片這類的活動。

邱明玉更表示，如果韓國瑜現在是這樣的情形，那麼兩年後韓國瑜也會遇到一樣的困境。因為若韓國瑜想借選黨主席，圖東山再起之機。但是黨主席任務就是要輔選2022縣市首長，所以韓國瑜一定會要輔選新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕等人，到時韓國瑜的身分又會被質疑是正數還是負數，且許多藍營縣市首長也會遭記者提問希不希望韓國瑜來幫忙站台的議題，那要藍營縣市首長如何回答？

邱明玉直言，現在外界傳出要拱韓國瑜再選黨主席的聲音，她覺得這對韓國瑜本身不好，而且如果李眉蓁選輸，大家也會算在韓國瑜身上，等於又再韓國瑜身上劃一刀。就不如讓韓國瑜好好休息兩年，到時再戰2025還是有機會的。

(中時新聞網)