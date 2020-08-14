大陸解放軍昨(13日)宣佈，近日在台海及台灣南北兩端進行實戰演練，陸媒指出，此次演練有「三個罕見」，上海台研所副所長倪永傑接受台媒訪問表示，陸方此次演習的目的，是為回應美台官方近期互動頻頻，且他觀察，此次規模要高於1996年台海危機。

解放軍上一次在台海附近演習為2020年6月，當時東部戰區的陸軍第73集團軍兩棲重型合成旅，在大陸東南海域進行海上實彈射擊。這次共軍言明在台灣海峽及南北兩端演習，範圍大且更靠近台灣，讓台海緊張大為增溫。

據《聯合新聞》14日報導，倪永傑稱，此次演習雖和1996年「台海飛彈危機」背景相同之處都是美台關係升級，但不同之處在於，當前兩岸關係形勢，比1996年台海危機更危險，且此次演習規模和效果都要比1996年的危機都高。

陸官媒《環時》今也發表分析文章，引述專業人士13日向《環時》的說法指出，解放軍發佈的軍演消息有「三個罕見」。

第一，是透露此次演習區域在臺灣海峽及南北兩端，這是以前從沒有見於公開報導的描述。第二，解放軍一直致力於提升多軍種聯合作戰能力，但此次演習特意提及多方向，含義頗深。第三，一般而言，解放軍發佈演訓資訊時和地區局勢直接掛鉤的情況非常罕見，這次發言人張春暉直截了當，道破演習目的，毫不回避，對台獨的警告意味前所未有。

《環時》總編胡錫進更表示，「此次東部戰區軍演就是對美國的明確警告，敢來就打未來將會付諸實際行動」。而上一次張春暉以發言人身分出來發表對台警告，是在2月9日，針對賴清德訪美時，解放軍的繞台行動。

而針對共軍在台灣海峽南北端舉行軍演，我國防部13日表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊情勢以及海、空域動態，均有嚴密掌握應處，並強調，兩岸穩定是區域和平的基石，國軍將持續建構堅實國防力量，捍衛國家的自由民主與主權。

(中時新聞網)