洪雨趨緩，下游需求不斷回升，庫存壓力減低，中國大陸長三角沿江地區水泥熟料價格，14日進行8月分以來的第二輪調漲，二次下來，調幅已達15%；國內西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)指出，旺季行情正式啟動，預期到年底，大陸水泥價格的趨勢將持續往上。

根據中國大陸數字水泥網的資訊，長三角沿江地區水泥熟料價格，已從8月初的每噸320元人民幣，漲到目前已達370元。

台、亞泥指出，每年的下半年，一向是水泥產業的傳統旺季。今年中國大陸水泥市場受到洪災影響，第三季7月的發貨水準不如去年；不過，在洪雨趨緩，基建、房地產工程對水泥的需求已有明顯增加，預期，9月，需求會大幅度增加，價格也有再調漲的空間。

受到上半年疫情衝擊，台、亞泥及信大水泥等在中國大陸有水泥廠的企業，上半年的財報顯示，因中國大陸市場貢獻減少，母公司整體獲利都比去年同期衰退。

在洪水漸退，重建商機啟動，長三角地區水泥價格已啟動旺季行情，市場認為，在「報復性需求」暢旺下，國內西進水泥廠台、亞泥及信大水泥，下半年的獲利，將在大陸市場貢獻度增加下，有大幅成長空間。

(工商 )