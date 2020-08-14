陸前7個月固定資產投資下降1.6％ 10:502020/08/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局14日公布數據，2020年前7個月，大陸固定資產投資（不含農戶）達人民幣32.9214兆元，年減1.6％，降幅比前6個月收窄1.5個百分點。 數據顯示，大陸前7個月民間固定資產投資18.4186兆元，下降5.7％，降幅較前6個月收窄1.6個百分點。 此外，前7個月大陸房地產開發投資7.5325兆元，年增3.4％，增速比前6個月提高1.5個百分點。其中，住宅投資5.5682兆元，增長4.1％，增速提高1.5個百分點。 (工商 ) #兆元 #百分點 #固定資產投資 #大陸 #收窄 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸7月社會消費品零售總額年減1.1％ 10:502020/08/14 財經 陸銀獲利少10％ 員工獎金恐縮水 04:102020/08/14 產業財經 陸7月規模以上工業增加值增4.8％ 與6月持平 10:462020/08/14 財經 台股5日線震盪 投顧：下周看好5類股 13:542020/08/14 財經 六千金報到 股王獨弱 04:102020/08/14 財經要聞 德麥砸4.6億 設台北物流中心 04:102020/08/14 產業．科技 陸統計局：今年投資最大特點是沒有採取「大水漫灌」強刺激 14:072020/08/14 兩岸 明年政府債務存量占GDP比率 五年新高 04:102020/08/14 財經要聞 近月債券ETF績效 新興債包辦前五強 04:102020/08/14 投資理財 三傳動系統元件廠 Q2、H1超犀利 04:102020/08/14 財經要聞 財經熱門新聞 華航旗下華旅撐不住 8月底停業、裁員 - 財經 壹傳媒股價連兩日瘋漲 買家找到了 - 財經 房企巨頭、巴菲特都砸錢進場 下一個特斯拉在大陸？ - 財經 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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