大陸國家統計局14日公布數據，2020年前7個月，大陸固定資產投資（不含農戶）達人民幣32.9214兆元，年減1.6％，降幅比前6個月收窄1.5個百分點。

數據顯示，大陸前7個月民間固定資產投資18.4186兆元，下降5.7％，降幅較前6個月收窄1.6個百分點。

此外，前7個月大陸房地產開發投資7.5325兆元，年增3.4％，增速比前6個月提高1.5個百分點。其中，住宅投資5.5682兆元，增長4.1％，增速提高1.5個百分點。

(工商 )

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