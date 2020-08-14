確定了！ 李眉蓁選前之夜 韓國瑜站台「不大進場」

民進黨高雄市長候選人陳其邁上午前往高雄市楠梓區援中港代天府參拜祈福。（林雅惠攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁在民進黨副祕書長林飛帆及立委劉世芳陪同下，展開左營楠梓區車隊掃街拜票。（林雅惠攝）

高雄市長補選進入最後階段，前高雄市長韓國瑜今晚選前之夜將為國民黨候選人李眉蓁站台輔選，對此，民進黨候選人陳其邁語帶諷刺說，「韓國瑜又回來了，我以為今天是6月5號」，他指出，6月6號市民已經做了決定，就是說希望有一個新的市長，重新來讓高雄能夠大步邁進。

陳其邁呼籲大家明天一定要出來投票，他表示，不論高雄或整個國內及東亞，都有很多重要的事正在發生，比如說前幾天香港蘋果日報負責人黎智英因為撐香港追求民主被逮捕，中國也發布要在台灣海峽南北邊進行挑釁，這都是破壞兩岸和平與穩定的現狀。

陳其邁表示，每次台灣幾乎到了選舉中國都會有軍事演習來恫嚇台灣，不管是從大的環境到高雄地方選舉，全世界都在關注，在這個關鍵時刻希望高雄或台灣能夠展現民主態度，用民主來撐香港，也用民主來維持整個台海、尤其台灣民主的進步。

陳其邁說，選戰到了最後階段，他還是努力衝刺，全力以赴，這次選舉他從辭官參選到現在一直來都是戰戰兢兢努力往前衝，希望8月15號以後是高雄新的希望，讓高雄重新啟動。

(中時 )