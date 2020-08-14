「2020台中購物節」從7/1開跑至今受到各界熱烈迴響，更吸引民眾到台中消費，台中市政府分析APP後台資料，發現不乏「百萬級汽車」消費紀錄。

經發局長張峯源表示，新冠肺炎疫情衝擊經濟，刺激內需是振興經濟的有效方法之一，購物節期間所活絡的汽車產業經濟具有連帶效果，不僅止於購車當下的消費，更可望帶動改裝、美容、維修、保養…等汽車後市場經濟。

經發局表示，經數據分析發現百萬級汽車消費共有151筆，累積2億493萬7,342元，其中最高單筆消費為279.6萬元、其次為279.4萬元、第三277.5萬元、第四264萬元、第五263.3萬元、第六261.5萬元、第七257萬元、第八242.6萬元、第九237.5萬元、第十229.7萬元。

購物節分別帶動國產車和進口車的汽車經濟，前十大購買車款品牌分別是賓士Benz、富豪volvo、福特Ford、汎德BMW、豐田TOYOTA、捷豹JAGUAR、荒原路華LAND ROVER，而且都是消費200萬以上車款，可見民眾都想搭著購物節的熱潮，買名車再抽百萬NISSAN汽車!尤其在「國產車」行列，以民眾消費豐田企業的TOYOTA休旅車最多、裕隆汽車的NISSAN和‎Luxgen、福特Focus的轎車亦名列前茅，各家車款在購物節期間搶攻出遊族群，吸引民眾到台中買車攜家帶眷出遊消費!據了解更有不少外地民眾看準購物節推出的超值豪禮，特地到台中購車。

經發局表示，本屆購物節在總獎值超過2000萬元加持下，截至8月12日為止APP下載次數超過28.8萬，累積登錄金額更是超過47.7億，購物節還有10多天，但有不少人還沒有登錄發票，實際消費金額絕對超過250億!也提醒市民即早登錄，中獎機會越高。經發局預告，購物節千萬大獎將於9月12日抽出，購物節期間只要來臺中消費，就有機會抽中千萬豪宅，歡迎大家來臺中消費抽大獎!

(中時新聞網)