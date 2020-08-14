川普政府為了反制北京通過香港國安法，不僅決定取消特殊待遇地位、暫停優惠待遇，並將香港出口美國產品標籤為大陸出口。對此，美國總統川普表示，香港市場在大陸控制之下，絕對不會成功，美國要拿回先前香港先前享有的一切好處，最終香港市場只會「跌落地獄」。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，川普13日接受福斯商業台電話訪問時表示，美國早就讓香港受益數十億美元了，「那是十分昂貴的激勵措施」，而現在美國要拿回一切給香港的優惠，「先前大陸咄咄逼人，拿了一堆好處，而我把一切都拿回來了，現在一切都回來了」。

川普表示香港是個複雜問題，畢竟美國為了激勵香港市場自由，減免了香港龐大金錢，這對香港很有用，但對美國不利；他強調，「所有的激勵措施是為了保持香港市場一定程度的自由，即使大陸逼近香港高層，但我仍給了香港數十億美元，我現在要拿回來了」

對於華府近期對香港種種決定，川普進一步表示，在商業術語中，香港已是被大陸所擁有，「所以為什麼我要給大陸這些優惠」？他並表示，若沒有這些美國的激勵措施，香港絕對不會成功，而香港在大陸統治之下也絕對不會成功，正如同香港沒讓上千名天才讓其經營，反而是給了大陸，而最後美國市場會賺很多錢，香港市場反而會「跌落地獄」，稱「沒有人想去那做生意，再也沒有人想去香港做生意了」。

(中時新聞網)