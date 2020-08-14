由於兩國邊境關係的惡化，繼日前禁止中國數十款App之後，中印經濟交流可能再現障礙，華為和中興通訊可能被排除於印度5G網路測試計畫之外。

據了解，印度政府可能援引7月23日新通過的投資規定，基於國家安全考量得限制與印度邊界鄰接的國家之投標，將相關公司排除在外，據熟悉內情人士向彭博透露表示。

印度通訊部長可能重啟與本土的Bharti Airtel、信實的Jio通信商，以及沃達豐印度(Vodafone Idea)的5G測試准許的討論，該討論進度因新冠疫情而閒置多日。

印度政府的決定也呼應了美國、澳洲、英國等國家的警告。印度官員表示，5G拍賣可能延遲到明年，而對中國的華為和中興的5G禁令預計在一兩周內由總理批准後宣布。印度通訊部和總理府相關官員未正式回覆彭博詢問。

印度在五月初與中國在邊境發生軍事紛爭，六月下旬即立即禁止抖音等數十款中國App，令其下架，理由為國家安全受侵害。

目前印度的Bharti和沃達豐印度等電信商仍努力從4G網路中獲利，印度在4G設備中相當依賴於中國設備。據印度證券分析師指出，如果華為和中興排除於5G建設，成本將增加35%。

印度為全球第二大無線通信市場，信實集團一直是華為在印度最大的挑戰，信實工業旗下Jio Platform，其子公司Jio Infocomm在近期不斷獲得谷歌、高通、臉書等美企投資。該公司在七月15日宣布將使用公司內部的(in-house)技術來發展5G網路，並表示期與印度其他競爭的電信商不同，不需要花費巨資在系統轉換上，可免除於中國供應商退出的政治干擾帶來的麻煩。

(時報資訊)